英国招聘国际护士破纪录 世卫忧穷国流失医务人员

英国在上个财政年度招聘了破纪录数量的国际护士，填补医院人手短缺，其中多达10%是来自被列为不应积极招聘医务人员的“红色名单”国家。

路透社报道，英国国家医疗服务体系（NHS）长期以来到海外聘请医务人员，而在2016年英国公投退出欧盟后，在英国工作的欧盟医务人员近年已急剧减少。

英国护士与助产士委员会（NMC）的数据显示，截至今年3月的一年里，在5万2148名在英国注册的护士、助产士和护理助理中，将近一半接受过国际教育，近3500人是来自尼日利亚。

尼日利亚是世界卫生组织（WHO）红色名单中的其中一个国家。英国护士劳动力的两大来源国——印度和菲律宾——不在红色名单上。

世卫组织已警告，贫穷国家正在流失越来越多医务人员，并对一些富裕国家的积极招聘行动表示关注。

智库“健康基金会”的高级研究员布肯说，从红色名单国家尤其是尼日利亚和加纳抵达英国的护士显著增加。

他说：“（世卫组织）成员国不应在这些国家大量招聘，但数据无法告诉我们，这些护士到底是怎么成为英国的注册护士。”

NHS雇主发展与就业主管沃特菲尔德说，医院信托基金和其他在英格兰NHS雇用员工的机构已被告知，只能与经过认证、审查且不在红色名单国家运作的机构合作招聘。

她说：“个人申请是比较棘手的问题。”

世卫组织并不会阻止来自红色名单国家的医务人员自己向英国申请工作。虽然招聘机构可能不会积极招聘红色名单国家的医务人员，但这些国家或许已建立相关联系，一些国家的申请者因此更多。