德桑蒂斯将在马斯克网络直播宣布竞选美国总统

美国佛罗里达州州长德桑蒂斯将在星期三（5月24日），正式宣布角逐共和党2024年总统选举提名。

综合彭博社和路透社报道，德桑蒂斯将于美东时间星期三傍晚6时（新加坡时间星期四清晨6时），参加推特总裁马斯克主持的一场串流直播讨论。

德桑蒂斯的政治团队证实，他将在直播中宣布竞选总统，并在同一时间向联邦选举委员会提交竞选文件。

马斯克出席《华尔街日报》的一个活动时，确认他将在网络直播中露面，并表明不支持德桑蒂斯。

马斯克说：“我目前没有计划支持任何特定的候选人，但我对推特作为一个类似市民大会的场所感兴趣。”去年11月，马斯克曾在推特上说，如果德桑蒂斯在2024年竞选总统，他会支持德桑蒂斯。

另据《纽约时报》报道，德桑蒂斯星期一在奥兰多举行的全国宗教广播大会发言时宣称，他可以如何使美国进一步向右倾。

德桑蒂斯说，共和党人应该选他，而不选前总统特朗普，因为他可以“巩固”保守派在在最高法院的多数地位，把最高法院保守派和自由派大法官的比例，从六比三变成七比二。

德桑蒂斯还说，他与特朗普的不同处在于，他能为人民服务八年而不仅是四年。

德桑蒂斯去年11月轻松连任佛州州长，特朗普2020年寻求连任失败，只当了四年总统。

现年44岁的德桑蒂斯被视为特朗普的最具潜力共和党对手。他在共和党人中不断上升的知名度和筹款能力，可能使他成为特朗普再次入主白宫的最大威胁。