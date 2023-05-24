涉非法IT劳动力 美韩对朝鲜实施新制裁

美国和韩国宣布对朝鲜的新制裁，涉及数千名朝鲜信息技术（IT）工作者，其中许多人在中国和俄罗斯运作，他们的工作据称协助为大规模杀伤性武器和导弹项目提供资金。

路透社报道，美国财政部星期二（5月23日）说，一个名叫金相满（Kim Sang Man）的人和总部位于朝鲜的振阳信息技术合作公司（Chinyong Information Technology Cooperation Company），因为这些IT劳动力而受到美韩的联合制裁。

韩国外交部另外也宣布，对七名个人和三个实体实施新制裁，被制裁对象包括朝鲜领导人金正恩和振阳信息技术合作公司。

美国财政部说，朝鲜控制着全球数以千计的IT工作者，这些人员主要分布在中国和俄罗斯。

这些IT人员隐藏自己的身份、地点和国籍，利用伪造的文件申请工作，他们秘密从事过各种职位和行业，包括“商业、保健和健身、社交网络、体育、娱乐和生活品味”。

美国国务院之前警告，雇用朝鲜IT工作者可能导致知识产权被盗。

财政部说，另外三个组织，包括第110研究中心、平壤自动化大学和技术侦察局，之前因参与支持朝鲜大规模杀伤性武器项目的网络行动和非法创收，受到韩国的制裁。

美国财政部负责反恐和金融情报副部长纳尔逊说：“今天的制裁继续重点关注朝鲜广泛的非法网络和IT工作者行动，这些行动为朝鲜政权的非法大规模杀伤性武器和弹道导弹项目提供资金。”

财政部还指出，朝鲜的技术侦察局目前领导朝鲜的网络攻击行动，包括与黑客组织“拉撒路”（Lazarus）有关联的人员。

“拉撒路”被控实施了迄今为止规模最大的虚拟货币盗窃案。2022年3月，拉撒路据称从在线游戏“阿蟹”（Axie Infinity）相关的区块链项目中窃取了价值约6.2亿美元（约8.3亿新元）的虚拟货币。