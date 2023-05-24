希腊6月二轮选举前任高级法官当看守总理

希腊总统萨克拉罗普卢星期三（5月24日）任命了一位高级法官担任看守总理，以组建临时政府，并带领该国在6月25日举行第二轮选举。

路透社报道，总统萨克拉罗普卢从星期一（22日）开始给予得票率前三的政党依次三天时间进行组阁谈判，但未能组阁成功。因此，她任命希腊高等法官、审计法院院长萨马斯（Ioannis Sarmas）担任看守首相。

萨马斯说：“这是宪法规定的义务，同时也是我作为公民的责任，必须接受。”

希腊总理米佐塔基斯领导的执政党新民主党星期天（21日）在选举中获得40.8%选票，以20个百分点的优势，领先前总理齐普拉斯领导的激进左翼联盟，是保守派14年来取得的最好成绩。

新民主党赢得146个议席，距离绝对多数还差五个。不过，米佐塔基斯认为，第二轮投票将为新民主党赢得额外席位，使该党以多数票独立执政。

第二轮选举将采用2020年修订通过的“浮动比例奖励议席制”办法，即最大党有效选票比率大于或等于25%，可获得奖励议席20席，奖励议席随得票率提高而增加，当得票率为40%时，可获得最高一档50个奖励议席，以此提升赢得选举的政党单独组阁的可能性。

希腊审计法院（Hellenic Court of Audit）是该国三大高等法院之一。