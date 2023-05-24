耶伦坚称6月1日是提高债务上限的最后期限

美国财政部长耶伦坚持将6月1日定为政府提高债务上限的最后期限，称将向国会提供政府财政的最新情况。

路透社报道，在美国众议院一些保守派共和党议员对耶伦警告财政部现金最快在6月1日耗尽提出质疑后，耶伦重申了债务违约期限，称美政府“极有可能在6月初，甚至可能在6月1日就耗尽用来履行政府所有义务的资金”。

眼下距离6月1日仅有不到八天，耶伦在华尔街日报的一个论坛上说，如果国会不采取行动提高债务上限，财政部和总统拜登将面临艰难的选择，称“我们将无法支付一些义务”。

耶伦表明，对政府来说，支付优先权在操作上是不可行的，“我们只须提高债务上限”。

众议院多数党领袖斯卡利斯在星期二（5月23日）的闭门会议结束后说，耶伦有关6月1日期限的说法缺乏透明度，难以让人信服。得州的共和党众议员罗伊则说，所谓的违约警告是“人为制造危机”，实际上是要挟共和党人放弃一些要求。

据美财政部星期二公布的数据，截至5月22日，财政部现金余额降至683亿4000万美元（约921亿新元），按周减了190亿9000万美元。

美国众议院议长麦卡锡计划在当地时间星期三（5月24日）上午与总统拜登恢复谈判。

麦卡锡说：“我正在将谈判派代表派往白宫谈判，双方在支出问题上仍存有分歧，但我认为能在今年取得进展。”