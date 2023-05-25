美国佛州州长寻求总统候选人提名

美国共和党籍佛罗里达州州长德桑蒂斯宣布，他将寻求2024年共和党总统候选人提名，这意味着他将与曾经的盟友特朗普对决。

路透社报道，德桑蒂斯（Ron DeSantis）星期三（5月24日）在推特上接受首席执行官马斯克的音频采访之前，在一段视频中宣布了这个消息。他在视频中说：“我们需要领导的勇气和获胜的力量。我是罗恩·德桑蒂斯，我正在竞选总统，以领导我们伟大的美国复出。”

马斯克之后的采访则是德桑蒂斯竞选活动的正式启动。然而，这场备受期待的音频采访较早前技术问题频频，听众无法听到声音。

44岁的德桑蒂斯在全国范围内的知名度不断提高，并有望获得深厚的财政资源，他立即成为特朗普竞选共和党提名的最大竞争对手。但民调显示，特朗普以超过2比1的优势领先于德桑蒂斯，后者一直被认为是共和党的后起之秀，是党内新一代领导人的预示。11月宣布参选的特朗普在关键的提前投票州组织竞选活动方面也处于领先地位。

支持者和捐赠者将密切关注德桑蒂斯是否会向特朗普发起挑战。特朗普一直在攻击德桑蒂斯，却没有得到什么反应，这让德桑蒂斯的一些盟友感到很沮丧，他们希望德桑蒂斯能做出更有力的回应。

拥有1.4亿推特粉丝的马斯克较早前说，他出席这场音频活动并不代表他认可德桑蒂斯，而是希望让它更像一个“城镇广场”（town square）。