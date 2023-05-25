西方情报：中国黑客在窥视美国关键基础设施

西方情报机构和微软公司说，一个由国家资助的中国黑客组织一直在窥视美国关键基础设施，范围横跨电信、交通枢纽领域。

路透社报道，微软星期三（5月24日）在一份报告中说，这些间谍活动还针对美国岛屿领土关岛，那里有具战略意义的美国军事基地，并补充说，”减轻这种攻击具有挑战性”。

虽然中国和美国经常互相监视，但分析家说，这是已知的中国针对美国关键基础设施的最大网络间谍活动之一。

目前还不清楚有多少组织受到影响，但美国国家安全局（NSA）说，它正在与包括加拿大、新西兰、澳大利亚和英国在内的合作伙伴以及美国联邦调查局合作，以确定漏洞。加拿大、英国、澳大利亚和新西兰称，他们也可能成为黑客的目标。

微软公司的分析师说，他们对名为 “伏特台风“（Volt Typhoon）的黑客团体的评估有“适度的信心”，这个团体正在开发在未来危机中可能破坏美国和亚洲地区之间关键通信基础设施的能力。谷歌公司Mandiant Intelligence的威胁分析负责人霍尔特奎斯特说，中国的活动是独特的，也是令人担忧的，因为分析家对这个团体的能力还没有足够的了解。

美国总统拜登较早前说，他愿意使用武力来保卫台湾。安全分析人士预计，如果中国大陆入侵台湾，中国黑客可能会把美国的军事网络和其他关键基础设施作为目标。

微软说，这个中国黑客组织至少从2021年就开始活跃，并针对多个行业，包括通信、制造、公用事业、交通、建筑、海事、政府、信息技术和教育。