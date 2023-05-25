华尔街日报：韩国弹药经美国运往乌克兰

《华尔街日报》报道，数十万枚韩国炮弹正通过美国运往乌克兰。

报道星期三（5月24日）引述未具名的消息人士称，在去年美国要求亚洲盟友韩国提供大炮军援后，首尔与华盛顿达成了一项“秘密安排”，将炮弹转移到美国，再运往乌克兰。

韩国国防部发言人星期四（25日）说，韩国一直在与五角大楼就弹药出口进行谈判，但称《华尔街日报》的报道中有 “不准确的部分”，他拒绝透露细节。发言人说：“（韩美）进行过各种讨论和要求，我们的政府将采取适当的措施，同时全面审查乌克兰战争的人道主义局势。”

作为美国盟友和火炮弹药的主要生产国，尽管华盛顿和欧洲要求提供武器的压力越来越大，但韩国迄今仍排除了向乌克兰提供致命援助（lethal aid），理由是与俄罗斯的商业关系以及莫斯科对朝鲜的影响。

韩国总统尹锡悦于4月接受路透社采访时暗示韩国改变态度的可能。他说，如果面对大规模的平民攻击或“国际社会不能宽恕的情况”，韩国可能难以坚持只向乌克兰提供人道主义和财政支持。

当被问及向乌克兰提供弹药的可能性时，韩国国家安全顾问星期三告诉议会，官员们会在监测事态发展后做出决定。他说，没有计划直接或通过波兰发送炮弹，但没有详细说明与美国的合作情况。

《华尔街日报》的报道说，在去年年底媒体报道了有关讨论后，首尔官员“退缩了”，但在上个月尹锡悦访问华盛顿，与美国总统拜登举行峰会后取得了“突破”。