英国去年净移民数量破60万 苏纳克政府压力加剧

英国国家统计局星期四（5月25日）发布的数据显示，2022年英国净移民数量达到60万6000人，创历史新高，留学生和务工群体成英国移民主力军。

综合法新社和英国广播公司（BBC）报道，英国国家统计局国际移民中心主任林多普（Jay Lindop）指出，净移民数量飙升，主要受来自非欧盟国家出于“务工、学习和人道主义目的”的人所驱动。

2022年，估计有120万人抵达英国，55万7000的英国人移民到其他国家。这两者之间的差额，就是净移民的数量。

牛津大学移民观察站的沃尔什博士（Dr Peter Walsh）称，英国是外国学生和工人的热门目的地。政府和大学已采取举措，招募更多的学生，特别是来自印度和尼日利亚等国家的学生，他们一共还带来了约10万名伴侣和孩子。

国际学生通常须支付高额的学费，这些钱可以用来补贴国内学生的教育成本。

净移民数量的高涨也令英国政府惊讶，首相苏纳克星期四受访时坦言这个数字“太高了”，但尚未失控，他想要把它降下来。

苏纳克领导的保守党政府一直力争削减移民数量，并希望通过愈发严格的移民政策来结束脱欧后欧盟区人员的自由流动，从而让英国“夺回”对本国边界的控制。

英国当局星期二（23日）刚刚宣布将收紧海外学生的签证政策，试图减少移民数量。新政策规定，从明年开始，只有参加研究型硕士项目的留学生可以把家人带到英国。

苏纳克还承诺将采取更多手段，但并未透露相关细节。