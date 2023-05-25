TikTok文字对话机器人Tako正处测试阶段

一家应用情报公司称，社交媒体应用TikTok正在测试一款人工智能（AI）聊天机器人Tako，可与用户就短视频进行交流，并帮助他们发掘内容。

路透社报道，总部位于以色列的AI科技公司Watchful Technologies说，已经在苹果移动设备上某些版本的TikTok应用程序中发现了这款被称为Tako的AI聊天机器人。

根据相关截图和视频信息，Tako在TikTok程序中显示为一块幽灵形状的图标，用户可以在观看视频时点击它，进行文本对话，并在Tako的帮助下寻找内容。

TikTok的发言人说：“在选定的市场，我们正在推动TikTok上的搜索和发掘（内容）的新方法。我们期待从我们的用户社区中学习，同时继续创造一个安全的地方，带来娱乐、激发创造力并推动文化。”

美国媒体4月报道，TikTok正在测试一种生成式AI工具，允许用户创建头像（avatar）。另据中国媒体报道，TikTok的中国母公司字节跳动正在开发一个大型AI模型，但目前没有在TikTok中文版应用抖音上提供AI聊天机器人的功能。

上个月提交给美国专利和商标局的信息显示，TikTok已经提交了“TikTok Tako”的商标申请，所属归类包括“用于人工制作人类语音和文字的计算机软件”。

Watchful Technologies的研究员布查克（Daniel Buchuk）说，与定位为多用途的聊天机器人ChatGPT不同，Tako感觉更像是一个导航助手，重点是鼓励用户观看更多视频。

布查克的演示显示，当用户向Tako提出问题时，Tako会通过总结TikTok用户的提示进行回复，同时还推荐相关视频。

TikTok设置了一个免责声明，称Tako是一个实验性的聊天机器人，答复可能不准确；TikTok将出于安全目的审查与Tako的对话，并警告用户不要与Tako分享私人信息。