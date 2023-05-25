麦卡锡：美债谈判仍有问题悬而未决

美国共和党众议院议长麦卡锡说，美国两党针对提高31.4万亿美元（约42.51万亿新元）债务上限的谈判仍有悬而未决的问题，结局不会让所有人都满意。

综合路透社和彭博社报道，麦卡锡星期四（5月25日）对媒体说，两党的美债谈判持续到当天零时过后，“我认为我们取得了一些进展，但仍然有问题没有解决。我已经指示我的团队全天候工作，解决这个问题。”

他还说：“我不认为最终每个人都会感到满意。现在这个系统就是这么运作的。”

美国财政部长耶伦近来已多次警告称，财政部现金最快将在6月1日耗尽，并敦促两党尽快达成解决方案，避免出现灾难性的债务违约。

众议院一些保守派共和党议员对这一说法提出质疑后，耶伦星期三（24日）重申，美政府“极有可能在6月初，甚至可能在6月1日就耗尽用来履行政府所有义务的资金”。

当被问及财政部是否可能在6月1日之后，即使不提高债务上限也能履行其债务义务时，麦卡锡说： “总是会有钱进来的。但我把这个问题留给财长来决定。我把6月1日作为最后期限，一直如此。”

共和党众议院议员赫恩（Kevin Hern）则说，他相信在星期五（26日）下午之前达成提高债务上限的协议是“可能的”，“我们离达成协议越来越近了。我认为他们现在要解决的是一些细枝末节……很可能明天就能看到一份协议。”