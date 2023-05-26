日本长野县四人死枪案 嫌犯为市议长儿子

日本警方经过12个小时，终于在星期五（5月26日）凌晨逮捕了涉及长野县中野市致命枪击案的一名31岁男子。

综合日本放送协会（NHK）和法国国际广播电台（RFI）报道，被捕凶嫌为中野市议会议长青木正道的儿子青木政宪。这起罕见的枪击案导致四人死亡，包括两名分别为46岁和61岁的警察，以及两名年长女性。

据了解，这起枪袭事件发生在星期四下午4时许（新加坡时间3时许），两名警察接到一名女性被刺伤的报警电话后赶往现场，但却遭遇枪击；青木政宪在袭警后躲进父亲家中。

两名遇袭警员与一名老妇送院后宣告不治。

一名在农田工作的目击者曾在案发时，看到青木政宪追着一名大声呼救的妇女，凶嫌追上并抓住她的手臂后，将一把长约30公分的利刃刺入她的背部，并在被害者受伤倒地后，补刀刺向胸部。

这名目击者在青木政宪行凶并徒步离开后，跑回家中报警，并将两名警员带到案发现场。结果青木政宪在警察停车时突然现身，并朝驾驶座连开几枪，导致两名警员重伤不治；目击者则逃离现场。

此外，案发下午还有一名遇袭老妇倒在中野市议长的住家外。但警方在与青木政宪对峙期间一直无法靠近她；当局星期五确认她已经死去。

在历经12小时的对峙后，警方于星期五凌晨4时30分左右（新加坡时间星期五凌晨3时30分）将青木政宪逮捕。

案发时，青木政宪身穿迷彩服，并戴着帽子、墨镜和口罩，在枪击中使用了一支看似猎枪的武器。

据悉，当青木政宪与警方对峙时，他的母亲和另一名亲戚也在屋里。青木政宪的母亲和亲戚分别在星期四晚上8时30分和午夜时分逃出屋外。

枪击事件在日本极为罕见，枪支所有权在日本受到严格监管，任何想拥有枪支的人都必须经过严格的审查程序。NHK指长野县枪击案的嫌犯持有猎枪执照。