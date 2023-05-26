研究：慢性与急性疼痛 与大脑不同部位有关

美国一项研究发现，慢性疼痛与大脑皮层特定区域的活动有关，相关脑部活动的模式与急性疼痛不同。这一发现有望为治疗慢性疼痛提供新思路。

新华社星期五（5月26日）报道，这项由美国加利福尼亚大学旧金山分校等机构进行的研究，首次监测人体慢性疼痛与脑部活动之间的关系，并发表在英国《自然·神经科学》杂志上。

数据显示，全球有约30%的人受到慢性疼痛困扰，但当前疗法对多数病例的效果不明显，尤其是神经性疼痛，例如中风后疼痛或截肢后的幻肢痛。以往研究大多依靠患者对疼痛进行主观描述，对相关神经指标了解不多。

研究团队招募了四名因中风或截肢而遭受慢性疼痛的患者，并在他们脑部植入电极和刺激器，用于记录大脑中两个与疼痛相关的区域——眶额皮层（Orbitofrontal cortex）和前扣带回皮层（Anterior cingulate cortex）的活动。

志愿者在慢性疼痛发作时记下主观感受，同时开启设备记录30秒的脑部活动，每天多次进行，最长持续六个月。他们还接受了热刺激实验，记录急性疼痛发生时的脑部活动。

分析结果显示，慢性疼痛与眶额皮层活动的持续变化相关，急性疼痛则与前扣带回皮层活动相关。

研究者希望开展更大规模的实验，以深入揭示疼痛与脑部活动的关联，为患者识别出个人化的神经指标，帮助开发治疗设备或药物。