日本初创公司登月器坠毁与高度计算错误有关

日本初创企业iSpace说，4月发射的月球着陆器坠毁，与高度错误计算有关，意味着着陆器在登月前已耗尽燃料。

一个月前，iSpace探月项目“白兔-R”1号任务（Hakuto-R Mission 1）的月球着陆器4月26日凌晨在实施着陆过程中与地面失去联系，未能完成月球着陆任务。

路透社报道， iSpace首席执行官袴田武史（Takeshi Hakamada）星期五（5月26日）说：“通过这两次任务，我们将尽可能地增加相关知识，以便在未来实现稳定的商业化，这一点非常重要。”

据了解，白兔-R着陆器在着陆倒计时快结束的时候，处于垂直于月面的状态，但过了着陆预定时间未能收到其已着陆的数据。工程师推测着陆器的推进燃料已所剩不多，并且下降速度急速上升，研判着陆器已在月球表面坠毁。

白兔-R的坠毁是日本太空计划的最新挫折。在此之前，日本新一代主力运载火箭H3火箭因固体火箭推进器点火失败，火箭未能成功离开发射台。

iSpace计划在2024年开展第二次太空任务计划，由另一个着陆器带着漫游车登陆月球。

iSpace还计划自2025年起，与美国太空软件开发商Draper合作，将美国国家航空航天局的有效载荷带入月球，并在2040年前建立一个配有长期太空人员月球工作站。