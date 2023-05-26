瑞典外长：仍希望在7月前加入北约

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更新 / 2023年5月26日 10:15 PM
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发布 / 2023年5月26日 8:37 PM
5月13日，瑞典外交部长比尔斯特伦出席欧盟印太地区部长级论坛非正式会议后，在新闻发布会上发言。（法新社）
5月13日，瑞典外交部长比尔斯特伦出席欧盟印太地区部长级论坛非正式会议后，在新闻发布会上发言。（法新社）

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瑞典外交部长比尔斯特伦说，瑞典仍希望在北约于7月举行的维尔纽斯峰会上成为联盟一员。

路透社报道，瑞典外交部长比尔斯特伦（Tobias Billstrom）星期五（5月26日）说：“（瑞典入约）不会有任何B计划或类似的东西，瑞典政府将继续努力成为北约成员，一直到维尔纽斯（峰会）。”

瑞典此前申请与芬兰一同加入北约，但一直未通过所有北约成员国同意，土耳其曾多次强调仅支持芬兰的申请，而瑞典须采取进一步措施，才能获得土耳其的支持。

土耳其预计将在星期天（28日）举行第二轮总统选举。比尔斯特伦说，他希望土耳其议会能在大选尘埃落定后重启瑞典的入约批准程序。

除了土耳其外，匈牙利也反对瑞典加入北约，理由是不满瑞典官员经常质疑匈牙利民主机制。

比尔斯特伦指出，目前还不清楚匈牙利对瑞典的入约成员资格持有什么反对意见。他说，“瑞典坚定地认为，匈牙利应该开始批准瑞典加入北约。”

芬兰于4月初正式成为北约第31个成员国，而土耳其和匈牙利仍未同意瑞典加入北约。

北约将于7月在立陶宛首都维尔纽斯举行峰会。北约秘书长斯托尔滕贝格4月说，成员国同意应尽快让瑞典成为北约一员。按照规程，北约必须在30个成员国“一致同意”下才能吸纳新成员。

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