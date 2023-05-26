瑞典外长：仍希望在7月前加入北约

瑞典外交部长比尔斯特伦说，瑞典仍希望在北约于7月举行的维尔纽斯峰会上成为联盟一员。

路透社报道，瑞典外交部长比尔斯特伦（Tobias Billstrom）星期五（5月26日）说：“（瑞典入约）不会有任何B计划或类似的东西，瑞典政府将继续努力成为北约成员，一直到维尔纽斯（峰会）。”

瑞典此前申请与芬兰一同加入北约，但一直未通过所有北约成员国同意，土耳其曾多次强调仅支持芬兰的申请，而瑞典须采取进一步措施，才能获得土耳其的支持。

土耳其预计将在星期天（28日）举行第二轮总统选举。比尔斯特伦说，他希望土耳其议会能在大选尘埃落定后重启瑞典的入约批准程序。

除了土耳其外，匈牙利也反对瑞典加入北约，理由是不满瑞典官员经常质疑匈牙利民主机制。

比尔斯特伦指出，目前还不清楚匈牙利对瑞典的入约成员资格持有什么反对意见。他说，“瑞典坚定地认为，匈牙利应该开始批准瑞典加入北约。”

芬兰于4月初正式成为北约第31个成员国，而土耳其和匈牙利仍未同意瑞典加入北约。

北约将于7月在立陶宛首都维尔纽斯举行峰会。北约秘书长斯托尔滕贝格4月说，成员国同意应尽快让瑞典成为北约一员。按照规程，北约必须在30个成员国“一致同意”下才能吸纳新成员。