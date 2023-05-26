英国脚踏车竞赛禁止跨性别运动员列入女子组

英国脚踏车协会将禁止跨性别女性运动员参加女子组脚踏车竞赛。

法新社报道，英国脚踏车协会为保障女运动员参赛的公平性于星期五（5月26日）公布这项新政策，并把脚踏车竞赛分为“公开”和“女性”两个类别。目前尚不清楚新规定的具体落实日期。

新政策一出，意味着未来所有跨性别运动员只能参加“公开”类别的脚踏车竞赛，“女性”组则保留给那些出生即在身理上被视为女性的运动员，以及尚未开始服用雄激素的跨性别者。

2022年，当跨性运动员布里奇斯（Emily Bridges）试图以女骑手身份参加全国全能锦标赛时，英国脚踏车协会暂停了之前的规定。她称新政策是一种针对跨性别群体的“暴力行为”，指该协会是一个“失败的组织”。

脚踏车协会公布的新政策是根据一项为期九个月的研究结果，其中包括与车手和利益相关者的协商过程。

研究表明，即使跨性别者抑制了睾丸激素仍能在身理上保持明显的性能优势。

协会发声明说：“研究表明，即使抑制了睾丸激素，在青春期后转型的变性妇女也能保持性能优势。我们制定政策的目的始终是推进和促进平等、多样性和包容性，同时优先考虑竞争的公平性。”

“我们认识到暂停此前政策对跨性别者和非跨性别者的影响，我们对许多人在此期间感到的不确定性和不安感到抱歉。”