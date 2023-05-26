美军高官：将与日本自卫队形成牢固战线

美国海军陆战队司令伯杰说，美国海军陆战队将和日本自卫队“形成牢固的统一战线”，以推升双边国防合作关系。

美国正计划在2026年前重组驻冲绳海军陆战队，为离岛防卫而创设具有快速反应能力的“海军陆战队濒海作战团”（MLR），以提高对华军队的威慑力和应对能力。

共同社报道，伯杰（David Berger）星期四（5月25日）在华盛顿受访时针对此事表明，“谁都不希望发生纷争”，并强调国家在战争发生前展示威慑力的重要性。

伯杰说，美国“将采取态势，使（中国）认识到（进攻台湾）是非常困难、是将付出代价的”。

伯杰还对中国在过去10多年持续增强导弹部队一事表示担忧，并指出连接冲绳到台湾、菲律宾的“第一岛链”在军事上的重要性。

伯杰说，美国现阶段并无部署中程导弹的计划，称若要在日本部署这一导弹，需两国政府开展进一步磋商。

他还强调，美国第三海军陆战队远征军和日本自卫队“有着非常紧密的关系”。据他介绍，MLR除了拥有反舰和防空能力外，还具有后方支援的功能，以补充自卫队的活动。

此外，伯杰认为，美国须与中国保持沟通，称在6月2至4日于新加坡举行的香格里拉峰会上，希望美国国防部长奥斯汀能与中国国防部长李尚福举行会谈。