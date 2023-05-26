百岁诞辰在即 基辛格外交成就评价两极

美国外交教父、前国务卿基辛格即将迎来百岁大寿，在华府菁英纷纷为他送上祝福时，也有不少批评者对他的外交成就颇有微词。

法国国际广播电台（rfi）星期五（5月26日）报道，在迎来百岁生日前，生于1923年5月27日的基辛格（Henry Alfred Kissinger）在纽约经济俱乐部（Economic Club of New York）午餐会上吹蜡烛庆生。

在庆生宴上，基辛格仍不忘警告美国，应保持在“切身利益”相关的范围之内，称“（美国）必须永远够强大，才能抵抗任何压力”。

针对乌克兰问题，基辛格与多数美国决策者持不同战略观点，他认为，俄罗斯已蒙受战略挫败，呼吁美政府趁势对莫斯科施展外交以促成乌克兰停火。

不过，对批评者而言，基辛格是一名未在冷战后遭起诉的战犯，因为他把越战扩大到柬埔寨和寮国、支持智利和阿根廷的军事政变、放行印尼1975年对东帝汶的血腥入侵，并对巴基斯坦在1971年孟加拉国独立战争期间的大规模暴行视而不见。

曾为包括智利独裁者皮诺契特（Augusto Pinochet）在内的受害者打官司的资深人权律师布罗迪（Reed Kalman Brody）说：“对我而言，无庸置疑，他（基辛格）的政策造成了数十万人死亡，并且摧毁许多国家的民主。”

另有分析指出，季辛吉主张现实政治，以自利的政治观捍卫着权力和国家利益，没有是非对错之分。

基辛格的儿子大卫·基辛格（David Kissinger）在《华盛顿邮报》撰文称，尽管基辛格常被外界嘲讽为冷酷的现实主义者，但他认为，父亲并不无情，也对“爱国主义”“忠诚”“两党合作”等一系列神秘概念深信不疑。