被控充当中国政府代理人贿赂美官员 两洛杉矶居民被捕

两名被控充当中国政府代理人并贿赂美国官员的加利福尼亚州洛杉矶居民，星期五（5月26日）被捕。

美国之音报道，纽约南区联邦法院星期五（5月26日）公布了针对两名被告的刑事诉状，包括在美国充当及串谋充当未登记的中国政府代理人、串谋贿赂及贿赂一名政府官员，以及串谋从事洗钱。

美国司法部发布声明说，70岁的陈约翰（John Chen）和冯林（音译）被控参加一个受中国政府指使的犯罪阴谋，针对目标是美国境内的法轮功修炼者。陈约翰又名陈军（音译），为洛杉矶居民和前中国公民，冯林为中国公民及洛杉矶居民。

司法部说，两人星期五在加州中区被捕。

根据刑事诉状，至少在今年1月到5月间，陈冯二人在中国政府指示下在美国境内展开工作，以推进中国政府镇压和骚扰法轮功修炼者的行动。

司法部说，向他们发出指示的包括诉状所说的 “PRC官员-1”。

根据指称，陈冯二人试图利用美国国税局的“吹哨人项目”，剥夺法轮功修炼者经营的一个实体的免税地位。

据称，陈约翰在向国税局递交了有缺陷的吹哨人投诉后，陈冯二人向一名据称是国税局特工的人支付了5000美元（约6750新元）现金，还答应事成后另有重赏，以换取这名特工协助把他们的投诉向前推进。

这名国税局特工实际上是执法部门的卧底特工。

按照美国法律，充当外国政府的代理人必须通知美国司法部长，但司法部说，充当中国代理人的陈冯二人并没有这样做。

司法部说，在一次被录音的通话中，陈约翰明确提到这些贿赂是为了实现中国政府“绊倒法轮功”的目的，这些贿赂的指使者和出资者是中国政府。

司法部还说，5月18日，冯林又在肯尼迪国际机场给了那名特工4000美元贿赂，以推动这项阴谋。根据指称，陈约翰在作案期间去过中国旅行，从中国政府得到了用于贿赂的资金。

美国司法部长加兰在声明中说：“中国政府再一次试图针对在美国这里批评中国的人士，但是再一次失败。”

“我们指控本案被告试图贿赂某位他们以为是国税局特工的人，以进一步推进中国政府在美国的跨国镇压行动。但他们试图贿赂的人实际上是执法部门的一名卧底特工。”

加兰说：“司法部将继续调查、打破和起诉中国政府将批评者噤声，并将中国政权延伸至美国领土的做法。我们永远不会停止努力捍卫人人在美国都应享有的权利。”

联邦调查局局长克里斯托弗·雷在声明中说：“中国政府再次显示它对法治和国际规范的无视。联调局不会容忍中国在美国这里威胁、骚扰和恐吓民众。我们将继续迎头对抗中国政府违反我们的法律，并镇压美国境内民众的权利与自由的做法。”