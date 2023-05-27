韩亚客机舱门突然打开 涉事乘客称感到窒息

韩国亚航空公司一架客机在降落前发生舱门打开事故，涉事乘客告诉警方，他感到“窒息”且希望赶快下机，加上失业造成压力大，所以打开了飞机舱门。

综合外电和韩联社报道，韩亚航空（Asiana）OZ8124航班星期五（5月26日）上午11时49分（新加坡时间星期五上午10时49分）从济州机场起飞，在降落大邱机场前的12时45分舱门突然打开。

大邱警方星期六（27日）说，这名30来岁的乘客称，他“想要赶快下飞机”，所以打开应急舱门。他还告诉警方，他最近失业，所以压力大。警方说：“他（涉事乘客）觉得飞行时间比预期的要长，在机舱内感到窒息。他想要赶快离开。”

这名男子星期五在飞机距离地面约700英尺（213米）时打开了应急舱门，舱门被打开后强风吹进机舱，导致部分乘客感到恐慌。机上共载有194名乘客，其中九人受到惊吓后出现呼吸困难等症状，降落后立即被送医。消防部门的一名官员说，大约两小时后，所有人都出院。

一名44岁的乘客说：“当时很混乱，靠近门的人一个个都晕倒了，空姐呼叫着机上的医生。我以为飞机被炸毁了。我以为我会这样死去。”

大邱警察厅在飞机降落后当场抓获打开舱门的男子，目前正进行调查。违反航空安全法可面临最高10年的监禁。

韩国交通部的一名官员星期五说，在地面或接近地面的地方有可能打开应急舱门，因为机舱内外的压力是相似的。官员说，这是当局已知韩国航空史上首起这类事件。