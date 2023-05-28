埃及宣布发现两座最大木乃伊作坊

埃及考古人员日前在首都开罗南部塞加拉（Saqqara）古墓群发现两座最大木乃伊作坊，以及两座古墓。

新华社报道，埃及旅游和文物部长伊萨星期六（5月27日）在塞加拉古墓群发掘现场举行的新闻发布会上说，除了木乃伊作坊外，考古人员还发现了两座分别属于古埃及新王国和旧王国时代的古墓。

率领发掘工作的是埃及最高文物委员会秘书长瓦齐里。

埃及考古人员、官员与刚从墓葬中出土的棺椁合影。（路透社）

瓦齐里介绍说，这两个木乃伊作坊可以追溯到古埃及第三十王朝（公元前380年至公元前343年）和托勒密王朝（公元前305年至公元前30年），是迄今埃及发现的“最大、最完整的”木乃伊作坊。一个作坊用于制作人类木乃伊，另外一个用于制作动物木乃伊。

据了解，两个作坊都是长方形建筑，有多个房间，部分房间配有用于制作木乃伊的石床，石床旁放置着陶罐、工具和仪式器皿。

除了两座最大、最完整的木乃伊作坊，埃及考古人员还在挖掘现场展示从另两处古墓中挖掘出的雕像。（法新社）

埃及当局还公开了新发现的两座古埃及墓葬，以及从墓葬中出土的棺椁和陪葬品。

瓦齐里说，一座墓葬属于距今3400年的古埃及第五王朝，另一座属于距今2400年的第十八王朝，墓主均为古埃及祭司。此外，墓葬紧邻木乃伊作坊，墓室内外的墙壁上有精美壁画与浮雕，公开展示的木乃伊棺椁颜色鲜艳，上面绘制着复杂纹饰与古埃及象形文字。

塞加拉地区是古埃及文明核心遗址，多位法老的金字塔和许多贵族的墓地位于此地，包括最古老的阶梯金字塔。