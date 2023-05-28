拜登和麦卡锡达成原则性协议 避免债务违约

美国总统拜登和众议院议长麦卡锡已达成债务上限协议，结束长达数月的谈判僵局。

综合美媒星期天（5月28日）报道，白宫和众议院共和党人的谈判代表已经在原则上达成协议，以避免债务违约，预计很快将有关协议文本提交国会投票。

在协议达成前，拜登和麦卡锡曾在星期六（27日）晚间进行了长达90分钟的通话会议。事后，麦卡锡发推文说：“我不久前刚和总统通了电话，在他浪费时间和拒绝谈判数月之后，我们在原则上达成了一个值得美国人民信赖的协议。”

麦卡锡说，”我们今晚仍有很多的工作要做”，预计将在星期天拟定立法文本，国会议员将在同日获得有关协议文本，众议院将在5月31日进行投票。

拜登则发声明说，这是向前迈出的重要一步，代表了双方的妥协。双方谈判团队将在星期天完成立法文本讨论，然后提交给美国国会两院。

消息人士称，在历经数周的艰难谈判后，双方已同意将债务上限暂停两年，并达成了将让非国防支出大致维持在当前水平的两年期拨款协议。

根据协议，债务上限将暂停至2025年1月，既下一届美国大选结束后。一些了解该框架的人说，债务上限到时将于1月1日重新生效，但也有专家认为，确切日期或取决于法案文本。

美国政府长期入不敷出，并用发行债券等方式举债度日。截至去年10月，美债已累积至31万亿美元（约41.68万亿新元），即将触顶发债天花板31.4万亿美元，濒临债务上限让财政部无法再出售更多的美债，以获得日常运营的资金。

美国财政部此前多次警告，如果国会不提高或暂停债务上限，联邦政府的现金最早将在6月初耗尽，并触发债务违约。