民调：西班牙地方选举将使总理桑切斯陷入困境

西班牙星期天（5月28日）举行地方和区域投票，但最新民调显示，总理桑切斯代表的左派阵营处于不利位置，或将面临“败北”，这一选情走向预示着右派政权有望重掌政权。

法新社报道，西班牙选民将在星期天上午9时（新加坡时间下午3时）在全国8131个城市中投选市长，同时也将选出西班牙17个地区中的12个地区领导人和议员，其中10个地区目前由桑切斯领导的西班牙工人社会党执政。社会党与极左翼政党“我们能”（Podemos）联合执政。

投票将在同日晚上8时结束，预计将有3550万名合格选民参加地方选举，另有1830万合格选民参加地区投票。

分析认为，桑蒂斯所代表的左派阵营恐无法在地区选举中保留多数控制权。

欧亚集团（Eurasia Group）分析师桑蒂（Federico Santi）说，若左派能“超出预期并设法保留对多数地区政府的控制权……表明接下来的全国大选将出现激烈的争夺战，左派阵营或有望继续执政”。

但桑蒂根据早前民调结果分析称，如果预测向右转的民调是正确的，那么在野右翼人民党（Partido Popular，简称PP）党魁费儒（Alberto Nunez Feijoo）将获得赢得年终选举所需的“动力”。

图为西班牙在野党领袖费儒于2022年9月在参议院聆听总理桑德斯的讲话。（路透社）

分析认为，时年51岁的桑切斯正面临几个不利因素，包括选民对左翼政府的疲劳、飙涨的通货膨胀使生活成本高企等综合危机。尽管西班牙的通胀率低于其他欧盟国家，但人民的购买力已显著下降。

桑切斯日前在造势活动上重点强调了执政党在支持经济、抗击干旱和管理水资源方面的政治成果。他说：“社会民主政策比新自由主义政策更适合西班牙，因为我们对经济的管理要好得多。”

桑切斯自2018年6月出任西班牙首相，并在2020年1月成功连任。