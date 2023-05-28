英媒：苏纳克政府希望零售商为食品价格设上限

英国首相苏纳克政府正在寻求与零售商达成协议，为面包和牛奶等食品设定价格上限，从而更好应对通货膨胀问题。

英国《电讯报》星期六（5月27日）援引卫生部长巴克利称，当局正在与超市进行建设性的合作，探讨如何解决有关食品通胀和生活成本的实际问题，同时也非常注意相关措施对供应商的影响。

政府人士强调，上述建议目前处于计划阶段，零售商将自愿决定是否参与。

英国的食品通胀率为西欧最高，过去的一年中，食品价格已上涨超过19%，是自1970年代以来最糟糕的情况。最近几周以来，英国乐购（Tesco）和Sainsbury’s等大型超市已宣布对一些食品进行降价。

面对通胀危机带来的一系列民生挑战，首相苏纳克已承诺在今年年底前将通胀率降至5%左右。英国4月的通胀率为8.7%，低于今年年初的10%以上。

若苏纳克政府引入食品价格上限政策，将是自1970年代英国保守派前首相希思（Edward Heath）制定控制措施以来，英国在管理零售价格方面的最大尝试。

英国零售商协会（BRC）则敦促政府简化规则，”而非重新创造1970年代的价格控制手段”。

BRC食品与可持续发展主管奥佩（Andrew Opie）指出，控制食品价格不会对食品售价产生任何影响，“高昂的食品价格是能源、运输和劳动力成本飙升的直接结果，也是支付给食品制造商和农民的更高价格。”