乌遭俄最大规模空袭 泽连斯基赞扬乌空军

乌克兰遭俄罗斯大规模无人机空袭，乌空军称击落52架俄军无人机，总统泽连斯基赞扬乌防空部队的英勇表现。

综合外电报道，俄罗斯对乌克兰彻夜发动数轮无人机袭击，也是本月对基辅进行的第14次无人机袭击。乌克兰当局星期天（5月28日）说，被击落的无人机碎片落在几个区，导致两人死亡，另有三人受伤。

基辅市长克利奇科（Vitali Klitschko）当天早些时候说，无人机从多个方向袭向基辅，防空系统拦截了至少20架无人机，机体碎片坠落在一处加油站附近，导致一名41岁男子死亡，另有一名35岁妇女受伤。

乌克兰军方随后声明，本次袭击是战争爆发以来俄方发动的最大规模空袭，俄军出动了54架伊朗制“见证者”无人机（Shahed），其中52架被乌克兰防空部队击落。

乌空军称，莫斯科的目标是乌克兰“中部尤其基辅的军事设施和关键基础设施”。

乌总统泽连斯基当天晚些时候向乌防空部队表示感谢，赞扬部队士兵是“英雄”。他说：“每当你们击落敌人的无人机和导弹，生命就得到了拯救……你们是英雄！”

星期天正逢基辅庆祝城市日，乌当局称：“敌人决定在基辅日用他们的无人机杀手锏对基辅民众表示’祝贺’。”

乌总统办公室发言人耶尔马克说：“基辅已经站起来了。基辅强大而有力。”