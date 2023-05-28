麦卡锡拜登美债上限协议 或面临强硬派共和党人挑战

美国政府债务违约危机迫在眉睫，经过多轮谈判，总统拜登和众议院议长麦卡锡原则上达成债务上限协议，但该协议能否在众议院获得通过仍有不确定性。

路透社报道，债务上限协议预计将在星期天（5月28日）拟定立法文本，国会议员将在同日获得有关协议文本，众议院将在5月31日进行投票。

根据协议，债务上限将暂停至2025年1月，即下一届美国大选结束后。一些了解该框架的人说，债务上限到时将于1月1日重新生效，但也有专家认为，确切日期或取决于法案文本。

共和党众议院议长麦卡锡即将面对的关卡，便是推动协议在众议院获得通过。麦卡锡星期天说，95%以上的众议院共和党人对该协议感到非常兴奋，他认为协议会获得大部分共和党人支持。

然而，一些强硬派共和党人已经威胁要让协议泡汤。得州共和党众议员罗伊（Chip Roy）当天发推文称，“我们将阻止”该协议在众议院获得通过。

众议院和参议院的共和党人对该协议的时间框架和新出现的条款持批评态度。罗伊在推文中指责道，该协议将保留民主党控制国会两院时制定的扩大国内税收局的做法。

共和党资深参议员格雷厄姆（Lindsey Graham）也对协议有关美国国防和支持乌克兰的潜在影响表示担忧。他发文称不打算拖欠债务，但也不会支持削减海军规模、阻止继续向乌克兰提供技术和武器援助的协议。

麦卡锡承认众口难调，协议可能会受到部分共和党人抵制，但同时强调“这是朝正确方向迈出的一步，没有人想到我们会走到今天”；他也并不担心自己会因协议而丢掉众议院议长一职。

民主党非裔领袖杰弗里斯（Hakeem Jeffries）星期天晚些时候说，拜登和麦卡锡将于当地时间下午2时（新加坡时间29日凌晨2时）就敲定协议进行最终谈话，白宫将在下午5时向民主党人汇报债务上限协议。