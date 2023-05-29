埃尔多安再次当选土耳其总统 北约俄罗斯齐祝贺

已执政20年的土耳其现任总统埃尔多安，在星期天（5月28日）的第二轮决选投票中，以过半数的支持票击败对手克勒奇达尔奥卢，为日益专制的埃尔多安赢得多五年任期，并进一步巩固土耳其作为地区军事强国的地位。

路透社报道，土耳其最高选举委员会主席耶内尔星期天深夜在首都安卡拉宣布，根据初步计票结果，埃尔多安在第二轮投票中战胜对手，再次当选总统。

根据对99.43%票箱的计票结果，埃尔多安赢得52.14%的选票，反对党阵营“民族联盟”候选人克勒奇达尔奥卢获得47.86%的选票。

克勒奇达尔奥卢称这是“多年来最不公平的选举”，但并没有对结果提出异议。他对投票结果表示失望，并承诺会继续领导反对党的斗争。

横跨欧亚两洲，控制通往黑海要道的土耳其，在埃尔多安越来越专制的统治下日趋两极化。这次选举被视为土耳其迄今为止最重要的一次选举。

反对派认为，在土耳其面临数十年来最严重的生活成本危机和里拉暴跌之际，这是他们推翻埃尔多安、翻转他的专制政策的最佳机会。但结果却事与愿违，星期天的投票结果再次强化了埃尔多安不可战胜的形象。

多国祝贺埃尔多安连任总统

世界多国包括土耳其的北约盟友和俄罗斯均对埃尔多安赢得选举表示祝贺。埃尔多安与俄罗斯总统普京关系密切令其北约盟友深感不安。

美国总统拜登在推特上说，这是土耳其现代史上最重要的总统选举之一。他期待继续作为北约盟国，在双边问题和共同的全球挑战上与土耳其共同努力。

英国首相苏纳克发推文说，期待继续推进英国和土耳其之间的强有力合作，包括增加贸易与应对北约盟国的安全威胁。

欧洲理事会主席米歇尔和欧盟委员会主席冯德莱恩也祝贺埃尔多安赢得选举，并期待在未来几年继续深化欧盟与土耳其的关系。

普京称埃尔多安为他“亲爱的朋友”，称这次胜利证明土耳其人民赞赏埃尔多安的独立外交政策，“我们高度赞赏你为加强俄土友好关系和各领域互利合作所做的个人贡献。”

普京还说，他高度重视两国的联合项目，例如由俄罗斯国家原子能公司（Rosatom）建设的土耳其阿库尤核电站（Akkuyu），以及他向土耳其提议的天然气枢纽计划。

普京的坚定盟友、白罗斯总统卢卡申科也祝贺埃尔多安再次赢得选举。