埃尔多安指通胀是最紧迫问题 誓言团结全国

重回执政的土耳其总统埃尔多安承诺将所有争端置之脑后，以民族价值观和梦想将全国团结起来。但他随即猛烈抨击反对党，在没有提供证据的情况下指责对手克勒奇达尔奥卢与恐怖分子站在一起。

根据对99.43%票箱的计票结果，埃尔多安在星期天（5月28日）的总统选举第二轮投票中赢得52.14%的选票，反对党阵营“民族联盟”候选人克勒奇达尔奥卢获得47.86%的选票。

路透社报道，69岁的埃尔多安在伊斯坦布尔的一辆巴士上层向兴高采烈的支持者说：“今天唯一的赢家是土耳其。我感谢每一个人民，再次赋予我们治理国家五年的责任。”

埃尔多安说，通胀是土耳其最紧迫的问题，但随着政策利率从两年前的19%降至8.5%，通胀也会跟着下降。“我们计划把土耳其打造为一个以投资和就业为重点的经济体，并拥有一支具有国际声誉的财务管理团队。”

埃尔多安也说，在他的治理下，亲库尔德的人民民主党联合主席德米尔塔什（Selahattin Demirtas）是不可能被释放的。德米尔塔什被埃尔多安列为“恐怖分子”。

他也称反对党为亲性少数群体（LGBT）。

里拉兑美元汇率在埃尔多安赢得选举后再下跌，徘徊在1美元兑20.00里拉的门槛上方，距离上周五（26日）触及20.06里拉的历史低点不远。