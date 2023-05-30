防扩散安全倡议高级别会议在济州开幕

“防扩散安全倡议”20周年高级别会议及防扩散安全倡议亚太例行演习“东方努力23”，星期二（5月30日）在济州道拉开序幕。

韩联社报道，防扩散安全倡议由时任美国总统小布什于2003年发起，是106国参与阻止大规模杀伤性武器及其运输工具、相关材料非法扩散的国际合作机制，每五年召开全体成员国出席的高级别会议，在亚洲举行尚属首次。

在会议首日，各国代表团将回顾20年来取得的成果，讨论当前防扩散的课题和方向。韩国外交部第二次官（副部长）李度勋、美国负责军备控制和国际安全事务的副国务卿詹金斯、澳大利亚外交部负责军控与防扩散事务的官员罗伯茨（Sarah Roberts），将分别主持三场会议。

各参与国通过海上拦截等各种自发行动，防止大规模杀伤性武器流入恐怖组织或罔顾国际规则的国家。2003年11月，美国、德国、意大利联手拦截载着铀浓缩离心机运往利比亚的德国船只，被视为促成利比亚放弃大规模杀伤性武器的决定性转机。

韩国2009年参与防扩散安全倡议时，朝鲜指责韩国“下宣战书”，反应激烈。本届会期正值朝鲜宣布发射军事侦察卫星（弹道导弹）的窗口期，料将引起国际社会对朝鲜发展大规模杀伤性武器的高度警惕。

防扩散安全倡议”（PSI）20周年高级别会议及亚太例行演习“东方努力23”（Eastern Endeavor 23）于5月30日至6月2日接连举行。