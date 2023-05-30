周二美市盘前走高 重点看美国“女股神”凯西伍德谈英伟达

星期二（5月30日）重点：

●美国总统拜登和众议院议长麦卡锡星期天（5月28日）敲定最终协议，暂时取消债务上限两年，支持华尔街股市主要股指期货星期二（5月30日）上升。许多科技股，尤其是那些业务与人工智能挂钩的公司，再次引领股市走高。

●在7时截稿时，标准与普尔500指数期货上升21.00点或0.50％，报4226.50点；纳斯达克100指数期货奋起146.20点或1.02％，报14444.60点；道琼斯指数期货也升高44.20点，报33137.50点。

●美国股市上星期五也大幅收高，其中晶片股因人工智能前景乐观连续第二天大涨。标准与普尔500指数上星期五上升54.17点，闭市报4205.45点。重量级的道琼斯指数也起328.69点，闭市报33093.34点。以科技股为主的纳斯达克100指数则显著升高2.58％或359.88点，以14298.41点收市。

●美国股市上星期五的交易淡静，交易所的总成交量是98亿股，比过去20天的105亿股平均成交量少。

盘前交易重点：

●科技股在今晚盘前普遍走高。尤其是人工智能公司如：C3.ai和Palantir Technologies，它们的股价分别上涨超过6％和5％。云端科技公司Nutanix的股价也起了将近3％。

●据路透社目击者称，特斯拉首席执行官马斯克的私人飞机已在今天抵达中国北京。马斯克预计会见中国高级官员，并参观特斯拉的上海工厂。这是他三年来首次访华。特斯拉股价在今晚盘前上升5.93美元，截稿时报199.10美元。

特斯拉首席执行官马斯克的私人飞机于5月30日出现在北京国际机场。（路透社）

●Iovance Biotherapeutics的晚期皮肤癌治疗药物Lifileucel的许可申请获得美国食品和药物管理局批准，带动该公司股价在今晚盘前上涨超过13％，截稿时报8.59美元。

●星期二下文我们来看看美国“女股神”凯西伍德（Cathie Wood）为什么对英伟达（Nvidia）股票现有价位没有太大的信心。今晚盘前该股再起12.97美元，截稿时报402.43美元。

●盘前活跃股按序：特斯拉、英伟达、Palantir Technologies、超微（Advanced Micro Devices）和C3.ai Inc。截稿时，这五只活跃股的股价全部上升。

英伟达预测，因为市场对人工智能开发的兴趣日益浓厚，集团产品接下来的需求会继续保持强劲，营业额也会有好表现。（路透社）

英伟达（Nvidia Corporation）

（纳斯达克证券交易所代码：NVDA）

美国“女股神”凯西伍德隔夜较迟时候在她的一系列推文说，近期股市宠儿英伟达的价位已经太高了。而且她对英伟达今年的年销售额达到现有的25倍没有太大的信心。相反的，她对其他业者从即将到来的人工智能热潮中获益会更有把握。

根据凯西伍德的推文，最令她吃惊的是，因为投资者目前对人工智能的追捧，竟然让英伟达的股价飙到当前财政年度销售额的25倍的价位上。相比之下，属于费城半导体指数（Philadelphia Semiconductor Index）的指数股，也就是英伟达的晶片同行的股票，目前的营业额对股价的比例也只是大约六倍，而因ChatGPT再次红起来的微软的股价的同个比例也不过是12倍。

美国“女股神”凯西伍德发推文说，近期股市宠儿英伟达的价位已经太贵了。（档案照片）

就公司实际现金能力来比较，英伟达也是同行中最昂贵的公司。它的现金流市盈率超过140倍，是同行如：超微和Monolithic Power Systems的两倍多。与公司资产价值相比，英伟达的股价接近40倍，而同行如ASML Holding和KLA Corp的则不到30倍。

英伟达股价单在过去五个交易日里就飙高了25.96％，加上之前的涨幅，英伟达股价开年至今已经飙升了超过172％。不仅如此，英伟达股价在今晚盘前甚至一度突破每股404美元，市值短暂突破1万亿美元大关。

这股涨势主要是由英伟达比预期强劲的第一季业绩带动。而英伟达也将这个强劲业绩表现与人工智能业务挂钩。在上个星期三（5月24日）盘后，该晶片制造商还预测，因为市场对人工智能开发的兴趣日益浓厚，集团产品需求会继续强劲，营业额也会有好表现。

凯西伍德旗下的方舟投资基金在今年2月份曾抛售约7万9000股英伟达股票，以及在上星期抛售了另外6万5000股。根据方舟投资基金官方网站，截至5月26日，凯西伍德的基金仍持有英伟达的32万5062股股票。不过，凯西伍德的旗舰方舟投资基金确实是错过英伟达今年的大部分涨势。

虽然凯西伍德对英伟达股票有所保留，在Tipranks的36名分析师却似乎还相当看好这只股。他们当中就有32名给予英伟达股“买进”评级，四名给予“持守”评级，一年期限平均目标价是434.76美元。