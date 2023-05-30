欧洲议会将就匈牙利担任欧盟主席国提出质疑

一份议会决议草案显示，欧洲议会质疑匈牙利2024年担任欧盟轮值主席国的能力。

路透社报道，这份将于星期四（6月1日）通过的决议草案说：“匈牙利不遵守欧盟法律和《欧盟条约》第二条所规定的价值观以及真诚合作的原则，议会质疑匈牙利如何能够在2024年可靠地完成这项任务。”

担任欧盟主席的国家须负责和主持欧盟政府部长与筹备机构的会议，并在与其他欧盟机构和国际组织的关系中代表欧盟政府。欧盟主席国负责推动欧盟立法工作，充当诚实和中立的中间人；欧洲议会认为，由于匈牙利与欧盟的诸多冲突，它无法满足这一条件。

根据欧盟各国政府在2016年商定的轮值表，匈牙利将在2024年7月至12月期间担任欧盟主席。虽然这份轮值表以前曾因新国家的加入而做出更动，但从未因一个国家的法治问题而改变轮值表。

匈牙利长期以来在多个问题上与欧盟存在分歧，如法治、高层贪污、缺乏司法独立；侵犯学术自由、同性恋、双性恋、跨性别者和酷儿（LGBTQ）的权利。出于担忧，欧盟冻结了匈牙利数十亿欧元的资金。匈牙利政府多年来一直针对这些课题与欧盟进行谈判，但进展不大。

是否更动欧盟主席国的轮值表、推迟或取消匈牙利的主席国资格，取决于欧盟其他国家政府的决定。