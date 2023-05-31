美众院民主党领袖称有足够票数通过债务上限协议

美国民主党众议院领袖说，众议院民主党人加上共和党人将能至少凑到足够的票数，以确保众议院在星期三（5月31日）晚上，通过总统拜登和众议院议长麦卡锡达成的债务上限协议。

众议院少数党领袖杰弗里斯星期二（30日）接受彭博电视节目“权利平衡”访问时说，他支持拜登和麦卡锡为避免美国债务违约而敲定的协议。

杰弗里斯说：“我们将确保国家不会违约，我们将能够在明天通过这项法案。”但他不愿具体说明有多少民主党人会投支持票。

另据路透社报道，共和党众议员麦克亨利说，超过一半的众议院共和党人将支持拜登和麦卡锡提出的债务上限法案。

为众议院金融委员会主席的麦克亨利星期二说，毫无疑问，这项法案将在众议院通过。

麦克亨利说：“我们将以在众议院的微弱优势，获得最多保守派支持的一个结果。”

美国白宫发言人说，拜登在众议院表决前持续与众议院进步派和温和派的民主党人进行对话。

由共和党控制的众议院规则委员会星期二审议债务协议文本，这是债务协议在国会的第一场关键考验，也是众议院表决前的必要步骤。

少数极右派共和党议员表明反对这份协议，预示协议可能在国会受阻。不过，拜登和这项协议的支持者仍对有关立法能及时获得国会通过表示乐观。