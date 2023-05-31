晶片制造商英伟达市值短暂突破1万亿美元

晶片制造商英伟达（Nvidia）业务越渐与人工智能挂钩，吸引了大批市场投资者涌入追捧，让英伟达成为人工智能热潮中的最大赢家之一，公司市值更是在星期二（5月30日）一度突破1万亿美元，短暂成为市值破万亿美元的精英俱乐部成员。

英伟达股票的价值在不到八个月的时间里惊人地翻了三倍，反映出人工智能快速发展引发的热潮。自去年10月以来，英伟达的股价就已经上涨约200％，远远超过标准与普尔500指数的所有成分股表现，也直接把它的市值推高，把其他同行的市值远远抛在后头。

对于英伟达的市值是否合理，市场人士一些分析师有的认为人工智能的繁荣意味着该股的价值应更高。例如在Tipranks就有分析师认为英伟达股价在12个月里可以达到最高600美元。

但是，美国“女股神”凯西伍德（Cathie Wood）公开表示英伟达目前股价太贵了。毕竟如果按照分析师最高目标价计算的话，英伟达的市值大概会有1.6万亿美元，那它会是与谷歌母公司Alphabet旗鼓相当了。

英伟达的股价在隔夜收盘时再次上涨3％，闭市报401.11美元。该股在盘中曾一度攀升到419.38美元，带动市值短暂超越1万亿美元。虽然午盘英伟达失去部分涨幅，但是目前的价位也只距离1万亿美元的估值大关仅一步之遥。

到目前为止，美国股市全场只有四家美国公司的估值超过1万亿美元，它们包括：科技巨头苹果公司（Apple Inc）、谷歌母公司Alphabet Inc、软件巨头微软集团（Microsoft Corp）和线上零售和科技巨头亚马逊（Amazon.com Inc）。

这股涨势主要是由英伟达比预期强劲的第一季度业绩带动的。而英伟达也将这个强劲业绩表现与人工智能业务挂钩。在上个星期三（5月24日）盘后，该晶片制造商还预测，因为市场对人工智能开发的兴趣日益浓厚，集团产品需求会强劲，营业额也会有好表现。

英伟达股票的价值在不到八个月的时间里惊人地翻了三倍，反映出人工智能快速发展引发的热潮。（路透社）

根据分析公司Refinitiv的数据，英伟达的远期市盈率是47.23倍，远高过同行高通（Qualcomm）和英特尔（Intel），也比这个行业的中值，即18.09倍高出许多。

今天许多大型科技公司已经把业务重点转向人工智能。而为人工智能提供动力的就是所谓的图形处理单元（GPU）的强大晶片。根据许多分析师发布的英伟达分析报告，市场上约80％的图形处理单元，就是由英伟达生产的。

这个“霸级”的市场占有率让英伟达股价单在上个星期就飙高了25.96％，成为全球最有价值的晶片制造商。加上之前的涨幅，英伟达股价开年至今已经飙升了超过180.20％。

英伟达股价单在上个星期就飙高了25.96％，成为全球最有价值的晶片制造商。（路透社）

虽然市场的技术交易员和人工智能粉丝疯狂地要把英伟达推进万亿美元的精英俱乐部，但是这毕竟是个“不便宜”的区域。英伟达必须在最短的时间里拿出更好的营业额、现金流以及资产来支持这个价位。

就公司实际现金能力做比较，英伟达也是同行中最昂贵的公司。它的现金流市盈率超过140倍，是同行如：超微（Advanced Micro Devices）和Monolithic Power Systems的两倍多。与公司资产价值相比，英伟达的股价接近40倍，而同行如ASML Holding和KLA Corp的则不到30倍。

英伟达首席执行官黄仁勋已经很清楚表明他的决定。他已押注在人工智能。人工智能就是英伟达可预见的未来的主要增长推动力。

英伟达首席执行官黄仁勋已经对人工智能今后发展有信心。人工智能将会是英伟达可预见的未来的主要增长推动力。（法新社）

在股价如此强劲飙升之际，英伟达在接下来6月6日参与的美银证券2023全球科技大会（BofA Securities 2023 Global Technology Conference）、6月7日的Rosenblatt第三届年度技术峰会：人工智能时代（Rosenblatt’s 3rd Annual Technology Summit: The Age of AI），以及6月22日举行的2023年度股东大会上会发布的任何讯息，相信都会是许多投资者密切关注的。