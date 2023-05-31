韩国公布日本福岛核污水排海考察结果

韩国政府福岛第一核电站污水排海现场考察团星期三（5月31日）公布到日本考察的结果。

韩联社报道，韩国考察团在5月21日至26日赴日本现场考察，考察团团长、原子能安全委员会委员长刘国熙在记者会上说，此行重点检查了多核素去除设备（ALPS）的除核性能和长期稳定运营性能，还取得东京电力公司提供的ALPS出入口核污染水浓度的未加工数据。

日方每年对64种核素进行一次浓度分析，考察团此次得以获取日方在2019年至2022年四年里积累的测量设备运行数据。日方还提供了检出次数较多的十多种核素每周一测的出入口浓度数据。

考察团问询ALPS设备的吸附材料更换周期，东京电力说，每处理8000吨污染水后，若净化能力在每周一次的浓度分析中下降，则会进行更换。

刘国熙就氚稀释、排放设备表示，确认其海水输送泵的设计容量足以满足稀释目标。他还说，已确认日方为检测氚浓度而在排海前于上游水槽进行一次试料采集和分析，并将在排海过程中于排管头和上游水槽之间的排管中，每天进行一次试料采集和分析。

刘国熙说，通过此次考察确认了主要设备按照设计图纸安装的情况，还确认了能在异常情况下切断排放的措施，并获取了具体资料，在科研过程中取得有意义的进展。

但他也说，为做出更加精准的判断，还须进一步分析和确认。为此，韩国考察团将分析迄今为止确保到的相关故障事例，以研判能否长期稳定运营，还将争取从日方获取ALPS的定期检查项目和维护管理计划。