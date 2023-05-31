刘特佐亲信纪国添逝世 警方：死因无可疑之处

涉嫌一马公司丑闻的通缉犯刘特佐的助理纪国添回国不到一个月就突然中风死亡而引起议论。警方指纪国添的死因并无可疑之处。纪国添的代表律师也说，医院证实纪国添是自然死亡。

56岁的纪国添由于在澳门逾期居留而遭遣返，并于5月3日飞抵吉隆坡国际机场。他随即遭反贪会逮捕。反贪会向纪国添录取口供后已经释放他，暂时不会提控他。

网媒《马来邮报》星期二（5月30日）以一则死者为纪国添的讣告向反贪会求证时，反贪会消息人士证实纪国添已离世。总检察长办公室的消息人士也指出，反贪会一名调查官证实讣告中的人与反贪会逮捕的是同一人，间接证实此事。

雪州总警长胡申星期三（5月31日）表明，纪国添的死因并无可疑之处，警方将此案列为猝死案处理。胡申指出，纪国添是因个人健康问题离世，其逝世并不涉及任何刑事成分。

纪国添的代表律师黄宏义星期三告诉《星洲日报》，纪国添5月28日突然中风，隔日在医院去世。他说，医院方面已经鉴定纪国添是自然死亡，但一些媒体却胡乱揣测死因，家属因此委托律师发文告澄清。

黄宏义透露，纪国添出国五年而在5月初回国后，他曾陪同纪国添到反贪会录取口供一次。至于纪国添前往反贪会的次数，他并不清楚。

他对星洲日报说，医院方面已经鉴定纪国添属于自然死亡，但是一些媒体报道胡乱揣测，因此其家属委托Valen, Oh与伙伴律师楼发文告，避免外界继续揣测。“这起事件发生得太突然，请大家给家属一些空间，据了解，今早一些媒体在葬礼上拍照，家属已经表示不满。”

他说，纪国添出国五年，5月初回国之后，曾经陪同后者到反贪会录取口供一次。至于纪国添前往反贪会的次数，他表示不清楚。

反贪会星期二以书面回复半岛电视台询问时指出，纪国添向反贪会证实在澳门见过刘特佐，也见过刘特佐的亲信陈金龙与唐敬志、一马公司前执行董事倪崇兴，以及一马公司前总投资长聂法依沙等多名一马公司案逃犯。刘特佐曾指示纪国添不要返回马国为一马公司案作证。