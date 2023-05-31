希盟消息：努鲁依莎料参加槟州选举

希望联盟消息人士透露，公正党副主席努鲁依莎预料将在六州选举时在槟州参选，一旦中选便将出任要职。

据网媒“自由今日大马”报道，接近希盟领袖的消息人士透露，努鲁依莎参选除了有助拉抬公正党选情，也能在槟州继续捍卫现有议席，同时有助争取女性选民支持。“她将参加槟州选举。如果她胜选，这位副主席预计将被委以重要的州政府职务。”

努鲁依莎是马来西亚首相安华的长女，她目前担任财长五人顾问团的秘书处联合主席。槟州共有15个马来选民占多数的选区，目前尚不清楚努鲁依莎将在哪个选区参选。

努鲁依莎星期三（5月31日）发文告回应时说，她目前将专注财政部长特别顾问团秘书处的职务。但她说，身为公正党员，她最终仍必须服从公正党领导层的决定。换言之，努鲁依莎并未完全排除参加槟州选举的可能性。

努鲁依莎指出，希盟必须对即将举行的州选举保持高度警觉，并致力巩固希盟和团结政府的地位，确保政治稳定，促进经济成长，这是共享繁荣的重要元素。

努鲁依莎在去年11月的第15届大选未能保住峇东埔国会选区。伊党候选人莫哈末法瓦兹当时在四角战中，以5272张多数票胜选。努鲁依莎的败选出乎公正党意料，因为峇东埔1982年以来一直是安华家族的堡垒区。安华1998年入狱后，先后由妻子旺阿兹莎和努鲁依莎守住峇东埔。

安华今年1月3日委任努鲁依莎担任首相及财政部长的高级经济和财务顾问而引起争议。努鲁依莎2月12日宣布辞去这些顾问职务。