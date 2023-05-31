遭马哈迪起诉 安华获准挪后两周提呈抗辩书

马来西亚前首相马哈迪起诉现任首相安华的“敛财论”，并索偿1亿5000万令吉（约4400万新元），雪兰莪沙亚南高庭星期三（5月31日）批准安华延后两周提呈抗辩书。安华本应在星期三提呈抗辩书。

安华的代表律师阿里夫星期三告诉媒体，沙亚南高庭主簿官星期三上午进行案件管理时，批准安华延后两周提呈抗辩书。“我们有多两周的时间（提呈抗辩书）。高庭7月7日将再进行案件管理。”

根据“当今大马”报道，马哈迪的代表律师莫哈末拉菲克也证实安华的抗辩书将延迟两周提呈。

拉菲克说，安华原本申请延后一个月提呈抗辩书，但马哈迪并不同意，因为马哈迪认为此案关乎公共利益问题，因此应该尽快解决，不应延后。不过，法庭最终允准安华延后两周提呈抗辩书。

安华今年3月18日在公正党全国代表大会上，以不点名方式指“某位担任22年又22个月的首相”在任期间让自己的家族富裕起来。安华5月初再度不点名挑战马哈迪把自己和家人的国内外资产全部卖掉，并与所有马来民众分享财产，当个“真正的马来斗士”。这些言论引起马哈迪不满。

马哈迪认为，安华以首相身份发表这样的言论，比一般人发表类似言论的伤害更大，也极大程度打击马哈迪作为前首相和政治家的地位。

马哈迪3月28日向安华发出律师信，并要安华4月17日前道歉。安华的代表律师阿里夫4月17日晚间说，安华不会道歉，并准备在法庭回应马哈迪。