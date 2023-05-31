马克龙：科索沃当局对动乱负有责任

法国总统马克龙针对科索沃近期的动乱局势发表评论称，科索沃当局对动乱负有责任。

法新社报道，马克龙星期三（5月31日）在斯洛伐克首都布拉迪斯拉发（Bratislava）受访时说：“很明显，科索沃当局对目前的局势负有责任，而且没有遵守几周前刚刚达成的一项重要协议。”

科索沃曾是塞尔维亚的自治省，境内阿尔巴尼亚人在20多年前起义，对抗塞尔维亚的压迫统治，并于2008年宣布独立。不过，科索沃北部以塞尔维亚人为主，这些塞族人从未承认独立宣言，仍视塞尔维亚贝尔格勒为他们的首都。

科索沃总理库尔蒂和塞尔维亚总统武契奇5月早些时候曾在布鲁塞尔会面，在欧盟的协调下就实现关系正常化举行会谈。

近来，科索沃北部塞族人不满阿尔巴尼亚人当选当地市镇首长而展开抗议，冲突不断升级，已造成数十名塞族人、北约维和部队人员受伤。

马克龙星期三还指出，科索沃当局进行上述选举是一个错误。他希望星期四（6月1日）在摩尔多瓦首都基希讷乌与德国总理朔尔茨，以及科索沃和塞尔维亚的领导人会面。

法国外交部发言人勒让德星期二（30日）说，科索沃北部局势关系到欧洲安全，因此必须立即恢复稳定。

俄罗斯克里姆林宫的发言人佩斯科夫星期三也对科索沃局势发表评论说，俄罗斯“无条件地支持”塞尔维亚和科索沃的塞族人，“他们（科索沃塞族人）的合法权利和利益必须得到保护。”