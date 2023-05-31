周三美市盘前下跌 重点谈惠普企业季度业绩

星期三（5月31日）重点：

●在美国国会就债务上限进行关键投票之前，美国华尔街股市主要股指期货星期三（5月31日）下跌。人工智能股仍是股市交易的焦点。

●7时截稿时，标准与普尔500指数期货微跌7.90点或0.19％，报4197.60点；纳斯达克100指数期货跌16.90点或0.12％，报14338.10点；道琼斯指数期货也退低65.60点，报32977.20点。

●华尔街股市隔夜（星期二）起落不定。虽然市场投资者仍担心美国国会议员会反对暂时取消债务上限两年，但是整体市场气氛受到英伟达股价再飙升的感染，减低了市场的负面情绪。

●标准与普尔500指数隔夜几乎持平，只微升0.07点，闭市报4205.52点。重量级的道琼斯指数则跌50.56点，闭市报33042.78点。以科技股为主的纳斯达克100指数升高0.40％或56.58点，以14354.99点收市。

●美国股市隔夜的交易活跃，交易所的总成交量是110亿7000万股。

盘前交易重点：



●人工智能股C3.ai的股价在隔夜猛涨超过33%之后，在今晚盘前回跌2.05美元，截稿时报41.90美元。晶片制造商英伟达（Nvidia）也在隔夜短暂突破1万亿美元市值后，在今晚盘前面对套利而退低6.40美元，截稿时报394.71美元。

●根据隔夜较迟时候提交给美国证券交易委员会（SEC）的文件，股神巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司（Berkshire Hathaway）在上个星期四（25日）、星期五（26日）和隔夜总共买进了466万股西方石油（Occidental Petroleum）股票，总值约2亿7500万美元。现在股神已持有西方石油公司24.9％的股份，总值达130亿美元。西方石油股价在今晚盘前微退0.46美元，截稿时报58.13美元。

●市场盛传，有激进投资者正在推动软件公司Twilio进行董事会重组，甚至还要推动资产剥离，刺激Twilio股价在今晚盘前上涨3.53％，截稿时报64.88美元。

●星期三我们来看看电脑公司惠普企业的季度业绩。今晚盘前该股下跌1.22美元，截稿时报14.30美元。

●盘前活跃股按序：C3.ai、Palantir Technologies、特斯拉（Tesla）、英伟达和超微（Advanced Micro Devices）。截稿时，这五只活跃股的股价全部下跌。

惠普企业表示，该公司与许多同行一样，都看到了人工智能对电脑应用程序所带来的巨大需求。（档案照片）

惠普企业（Hewlett Packard Enterprise）（纽约证券交易所代码：HPE）

在经济放缓的情况下，电脑公司惠普企业的客户都缩减了对云端服务在内的技术开支，以致该公司在隔夜发布的季度业绩喜忧参半。但是因为惠普企业略微下调了对全年业绩的预测，因此打击了集团股价，并在隔夜盘后下跌8％。

根据惠普企业截至4月底的第二季度业绩报告，集团的营业额增长约4％至69亿7000万美元，调整后的每股盈利是0.52美元。而Refinitiv搜集到的分析师平均预测则是营业额73亿1000万美元，每股盈利0.48美元。它的营业额除了不及分析师普遍预测，也不达到集团自己在较早前所做出的71亿美元至75亿美元的预测范围。

虽然营业额不达标，但是惠普企业表示，公司与许多同行一样，都看到了人工智能对电脑应用程序所带来的巨大需求。

惠普企业首席执行官内里（Antonio Neri）在业绩声明中就强调，为了配合市场的新动态，公司已成功地将旗下产品组合转移到利润率更高的项目。他说：“在智能尖端领域的引领下，市场对我们的人工智能产品需求强劲。”

至于截至7月底的第三季度，惠普企业高管预测，集团营业额会是在67亿美元至72亿美元之间，比华尔街分析师普遍预测的72亿美元低。集团也预计第三季度的每股盈利会介于0.44美元至0.48美元。这就符合华尔街分析师普遍预测的0.46美元。

惠普企业现在预计全年营业额按固定汇率计算，将能取得4％至6％的增长，比之前预测的6％保守。全年非GAAP的每股盈利则预料会在2.06美元至2.14美元范围内。这就比之前预测的每股盈利1.96美元至2.04美元来得好。惠普企业继续认为，全年自由现金流会介于19亿美元至21亿美元之间。

内里指出，惠普企业一直都在使用着高端晶片来构建系统，包括来自英伟达（Nvidia）的A100和H100处理器，以及来自超微（Advanced Micro Devices）和英特尔（Intel）的部件。

他说，在全世界最强大的超级电脑排行榜当中，惠普企业的系统就占据了前10名中的三席，其中包括美国能源部橡树岭国家实验室（Department of Energy’s Oak Ridge National Laboratory）的Cray系统。这个电脑系统名列榜首，是惠普企业以超微处理器构建的。

但是，也许是业绩前景没什么惊喜，在Tipranks的九名分析师当中，只有两人给予惠普企业股“买进”的评级，四名给予“持守”的评级，三名给予“卖出”的评级，一年期限的平均目标价是16.13美元。