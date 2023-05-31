欧盟吁延长乌粮食进口禁令 乌：禁令助俄分裂欧洲

欧盟农业专员指出，有必要将乌克兰谷物进口禁令延长到至少10月底。乌克兰反对称，这是在帮助俄罗斯分裂欧洲。

法新社报道，欧盟农业执行委员沃伊切霍夫斯基（Janusz Wojciechowski）在星期二（5月30日）的新闻发布会上说，希望将针对乌克兰谷物的进口禁令延长到10月底，因为一些国家的粮食库存比乌克兰的多，应该通过延长禁令来改善这些国家的粮食库存问题。

俄乌战争爆发后，乌克兰粮食出口因黑海港口被封锁而遭受创击。为支持乌克兰，欧盟出台政策，允许乌克兰农产免关税、不受配额限制，经由东欧邻国销往中东、非洲等地。

然而，波兰、罗马尼亚、匈牙利、斯洛伐克和保加利亚4月陆续宣布禁止进口乌克兰农产品，称国内粮库粮食积压，农作物市价被迫压低，许多农民陷入破产危机。

欧盟最终也允许了上述五个国家对乌克兰粮食进口的禁令，并定于6月5日终止禁令。

包括法国和德国在内的12个欧盟国家对禁令提出质疑，称其“缺乏透明度”，并警告称此举有可能破坏欧洲单一市场。

沃伊切霍夫斯基称，欧盟委员会还未采取立场，但他希望说服其余的成员国，只有延长乌克兰谷物进口禁令才是公平的措施。

乌克兰已反复针对相关禁令表示遗憾和反对。乌克兰星期三（31日）对沃伊切霍夫斯基的言论回应称，这些粮食进口限制措施是在帮助俄罗斯总统普京分裂欧洲，必须取消限制。