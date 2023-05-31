朝鲜射星失败 韩：或因变更路径产生技术问题

韩国国家情报院（国情院）分析指出，朝鲜军事侦察卫星发射失败的原因可能是过度变更路径，导致出现技术问题。

韩联社报道，国情院星期三（5月31日）的报告指出，以往朝鲜发射体的一、二级推进器都是按直线飞行，此次设为朝偏西方向飞行，强行向东变更飞行路径，可能在此过程中发生技术问题。

韩国日前成功发射自研火箭“世界”号一事可能刺激了朝鲜，使其加紧步伐，将原本需20天的准备时间缩短至数天内，强行在东仓里火箭发射场未完工的情况下发射了卫星，最终导致发射失利。

国情院认为，由于在朝鲜射星现场附近的观礼台发现车辆、帐篷等设施，朝鲜领导人金正恩当天可能亲临现场观摩。

国情院还说，韩方认为朝方发射的是在洲际弹道导弹发动机的基础上研发的新型发射体。

根据韩方对当天在韩西部海域打捞的朝方发射器残骸进行分析，朝方发射的“万里镜-1”号，是长1.3米、重300公斤、图像分辨率最高可达一米左右、可之行初步侦查任务的小型近地轨道卫星。

朝鲜当天射星失败，并披露具体原因。国情院称，这可能是朝鲜企图通过公开卫星的发射过程来强调发射活动的正当性。

国情院指出，发动机异常检修通常须耗费数周以上的时间，不过若只是轻微故障，不排除朝鲜会提前安排第二次发射，且可能会选择既有的发射场来进行第二次发射。