马克龙力挺乌克兰 吁欧洲靠自身能力护己

法国总统马克龙说，西方必须向乌克兰提供切实和可靠的安全保障，并强调欧洲将来要靠自身的能力来捍卫自己。

综合法新社和法广网（RFI）报道，马克龙星期三（5月31日）在斯洛伐克首都布拉提斯拉瓦参加全球安全论坛（Globsec）时指出，乌克兰“今天正在保护着欧洲”，西方应该为乌克兰提供“切实和可靠的”安全保障，且做法要比以往“雄心勃勃得多”。

他强调，基辅“在多边框架内与我们一起获得可靠的安全保障”，符合西方的利益。

马克龙还谈到欧洲国防问题，称欧洲国防结构对于欧盟的长期信誉“不可或缺”，“一个有国防力量的欧洲、北约内部的欧洲支柱，是不可或缺的……长远来看……这是做到可靠的唯一方式。”

他也补充道，要由欧洲人来决定“在未来通过欧洲自身的能力来捍卫欧洲”。

此外，针对东欧和巴尔干地区一些国家要求加入欧盟的问题，马克龙呼吁欧盟“重新思考”其治理模式，发明几种新的“格式”，来满足东欧和巴尔干地区国家的愿望。

马克龙说，这是满足西巴尔干地区、摩尔多瓦和乌克兰加入欧盟的合法期望的唯一途径，它们必须加入欧盟，同时保持地缘政治的效力。

欧洲政治共同体47国即将在摩尔多瓦首都基希讷乌举行峰会。马克龙当天早些时候谈及科索沃局势时称，希望能在基希讷乌与科索沃和塞尔维亚领导人会面。