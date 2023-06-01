CNN：录音显示特朗普承认保留机密文件

据美国有线电视新闻网（CNN）报道，美国联邦检察官拥有前总统特朗普2021年的录音，承认他在离开白宫后保留了一份五角大楼的机密文件，内容涉及可能对伊朗发动的袭击。

CNN在星期三（5月31日）的报道中提到没有听过这段录音，但引用了不具名的多个消息来源的描述。据报道，这段录音显示，正在寻求2024年共和党总统候选人提名的特朗普知道他在2021年离开白宫后保留了机密材料。

两名消息人士告诉CNN，特朗普的讲话表明他想分享这些信息，但他知道在卸任后解密文件的能力受到限制。特朗普已否认有不当行为。特朗普的一名代表不愿对录音的报道或归于特朗普的具体言论发表评论，并称调查是出于政治动机。

特朗普的发言人星期三说：“这种政治迫害背后的激进党派的泄密行为，旨在激化紧张局势，让媒体继续对特朗普总统及其支持者的骚扰。”

美国司法部正在调查特朗普在2021年1月离任后保留美国政府记录的行为是否违法，其中一些被标记为最高机密。当局8月披露，它正在调查特朗普删除白宫记录的行为，因为它认为特朗普非法持有文件，包括一些涉及情报收集和秘密人力来源的文件--这是美国最严密的机密之一。

美国司法部特别顾问史密斯的调查包括特朗普或他的同伙是否阻挠司法部对保留数千份政府记录的调查，其中约300份记录被标为机密。史密斯还在调查推翻特朗普2020年选举失利的行为，这些行为最终导致了2021年1月6日美国国会大厦发生的致命袭击。