消息：美国前副总统彭斯拟宣布参选总统

据消息人士称，美国前副总统彭斯将参加2024年总统大选，挑战他的前老板、曾经亲密的政治盟友特朗普。

综合路透社和彭博社报道，消息人士说，现年63岁的彭斯计划6月7日通过视频和讲话在艾奥瓦州正式宣布竞选总统。

彭斯是一个坚定的社会保守派，在特朗普任职期间一直在旁扶持，但自从特朗普大选落败后，彭斯与这名前共和党总统越来越疏离。彭斯说，特朗普在2021年1月6日鼓励暴徒袭击美国国会大厦，造成他和他的家人处于危险之中。

特朗普在目前有10多位宣布参选的共和党人中拥有巨大的民调领先优势，这种动向可能会分裂反对前总统的主要反对派。根据RealClearPolitics的平均民调结果显示，彭斯星期三（5月31日）在共和党阵营中的民调平均值还不到4%，而特朗普的民调平均值为53%。

彭斯继续拥护特朗普的许多政策，同时将自己塑造成一个平和、注重共识的替代者。他还更直接地向福音派基督教团体发出呼吁；最近几个月他花了大量时间到访全国各地的大型教堂。

彭斯的竞选活动能否成功，取决于他是否能吸引足够多的特朗普政策的支持者；这些支持者对这名前总统的言论和行为感到厌恶。作为前印第安纳州州长、曾是美国众议院领袖的彭斯，也将在选民越来越多地转向外部人士的政党中测试选民对共和党建制派的胃口。