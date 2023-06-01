苏丹武装部队暂停参加停火谈判

苏丹武装部队宣布，暂停参加与快速支援部队的停火谈判。

新华社报道，苏丹武装部队发言人办公室星期三（5月31日）发声明说，苏丹武装部队总指挥部决定暂停正在进行的谈判，做出这一决定是因为快速支援部队“持续违反停火协议，未能履行协议的任何条款”。

苏丹武装部队一名不愿透露姓名的消息人士说，武装部队虽然暂停参加停火谈判，但并不意味着退出谈判。

目击者说，苏丹武装部队和快速支援部队星期三早晨在恩图曼发生冲突。武装部队关闭了连接首都喀土穆和恩图曼的大桥，空中有战斗机盘旋。

苏丹冲突双方5月20日在沙特红海港口城市吉达签署协议，同意实行短期停火并就人道主义行动作出安排。停火期限为七天，于当地时间22日晚生效。根据这项协议，双方应确保指挥和控制下的所有部队在任何时候都全面遵守协议，保证平民在全国各地行动自由，避免任何违反国际人权法律的行为。双方同意为人道主义援助物资的运送和分发提供便利。双方在5月29日同意将停火协议延长五天，但双方当天在喀土穆爆发了激烈冲突。

据苏丹医生委员会5月28日公布的数据，苏丹4月15日爆发的武装冲突已造成866人死亡、3721人受伤。另据国际移民组织公布的数据，冲突爆发以来，苏丹已有近140万人逃离家园。