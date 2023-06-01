马斯克访华有何利益关系？

中美世界两大经济体的关系越来越紧张，波及许多两地都有业务的企业。一些企业像科技巨头苹果公司（Apple）就把部分生产源头转移至印度。有些则决定主动搞好关系，这也就促使电动车巨头特斯拉（Tesla）首席执行官马斯克（Elon Musk）决定走一趟中国。

中国是特斯拉在美国以外的最大市场，占特斯拉营业额的22％。中国也是电动车制造商供应链中至关重要的一环，占全球产量的一半以上。只要中国采取任何如出口管制、数据安全和对敏感技术的限制等，都会直接影响特斯拉的盈利和市场份额。

2021年初，中国就禁止特斯拉电动车进入中国的军事设施和住宅区。这个范围在2022年进一步扩大。特斯拉也必须对旗下的电动车内置摄像头收集的驾驶信息做出很多保证。这些就是很好的例子。

马斯克的私人飞机5月30日抵达中国北京。这是他三年来首次访华。马斯克这次访华，在第一时间说：“美国和中国的利益其实是交织在一起的，就像连体双胞胎，形影不离。”

马斯克也明确表示，他的公司不支持经济脱钩或破坏供应链的举动。他也称赞中国发展的“活力”，并表示他对中国这个至关重要的市场“完全有信心”。

图为特斯拉在中国上海的霸级工厂。（彭博社）

这次访华，马斯克除了见到中国国务委员兼外长秦刚，还分别会见中国工业和信息化部部长金壮龙、商务部部长王文涛，并与电池供应商宁德时代董事长曾育群共进晚餐。

在马斯克抵达北京后，特斯拉股价即在星期二（5月30日）上涨超过4％。该股也自3月以来首次攀高到每股200美元以上。尽管特斯拉仍然面对来自比亚迪（BYD）等中国竞争对手的激烈竞争。

不过，无可否认的是，这位亿万富豪在北京确实受到与外国政治领导人几乎相同级别的欢迎，与几位部长进行了会谈。据中国外交官说，马斯克明确向中国外长秦刚表示，他的集团希望”继续在中国发展”的意向。

据中国商务称，马斯克在与商务部部长王文涛的会谈中，”大力赞扬中国的活力和发展潜力”。他也”对中国市场充满信心”，并表示他”渴望继续深化互利合作”。

特斯拉的中国业务战略对它这阵子在业务上取得成功，扮演至关重要的角色。在当前宏观市场，电动车市场竞争激烈。过去一年，特斯拉已六次大幅削减旗下车型价格。特斯拉也要在上海建设另一家电池工厂，希望能降低成本的同时，提高产量。

不仅如此，自去年买下社交平台推特之后，马斯克因分心，引发许多股东怨声连连，连带导致特斯拉股价节节败退。虽然最近他宣布会交棒给新的推特首席执行官，但是马斯克在SpaceX和推特仍有很多事情要处理。因此，他为特斯拉铺好路极为重要。

曾经帮助马斯克以440亿美元买下推特的富达投资（Fidelity Investments）就公开表示，今天的推特价值仅剩下马斯克买价的三分之一。另一厢，法国还威胁说，如果推特不遵守今年8月底生效的《欧洲数码服务法》，法国将在整个欧盟范围禁止推特的使用。换言之，马斯克要烦的事情还真多。

马斯克（穿白色衣服）5月31日登上他的私人飞机，从北京首都国际机场起飞。随后，他在6月1日凌晨到访特斯拉上海超级工厂。据“飞常准”APP显示，6月1日早上，他的私人飞机已离开上海虹桥机场，前往美国奥斯汀贝格斯特罗姆机场。（法新社）

这也意味，马斯克必须确保他旗下的旗舰企业特斯拉能够顺风顺水。换言之，特斯拉在华业务必须成功。随着中美关系持续紧张，整个局势可能达到临界点，马斯克的担忧在很大程度上是可以理解的。虽然马斯克没有像上回2020年访华时，在上海霸级工厂开幕时那样跳舞，且在三天内完成访问，但是他这次访华之行相信是抱着只许成功，不许失败的心。