泰国收购马国猫山王 马呼果农：别为人作嫁

马来西亚近来传出泰国榴梿出口商前往彭亨劳勿高价收购猫山王榴梿，然后以“泰国猫山王”的名义销往中国。马国农业部呼吁劳勿果农，不要让马国的名牌榴梿变成其他国家的产品。

榴梿果农则要政府增加榴梿出口准证，避免马国大型榴梿出口商垄断对中国的榴梿贸易及打压收购价。果农表示，让泰国商家收购猫山王也是逼不得已，因为中国尚未批准马国榴梿鲜果入口，泰国商家出价也高于马国一般收购价。

据社交媒体流传的信息，泰国商家的开价比马国一般猫山王收购价高约三成。不过，泰国商家表明，不能等榴梿掉落地面才拾取，必须上树割取尚未掉落的榴梿。

由于水分等各种因素，从树上割取的榴梿往往比成熟掉落地面的榴梿更重约一成，这意味果农又能获得比原本收购价多一成的收入。因此劳勿许多榴梿果农都乐意配合泰国商家上树“收割”榴梿。

马国农业及粮食安全部副部长陈泓缣星期三（5月31日）在脸书指出，政府已经注意到外国商家收购马国榴梿后卖往中国的事件。他说，农业部正积极向中国申请榴梿鲜果的出口许可，他希望马国榴梿果农能耐心等待申请结果。“由于此事涉及（马中）两国的双边贸易协定和技术谈判。我呼吁果农保持耐心，因为这需要时间处理。”

他指出，若不通过正当贸易管道出口榴梿，果农不仅无法取得最大利益，还可能拱手把马国猫山王的品牌变成其他国家的品牌，等于为人作嫁。“我相信大家都不想见到这样的局面。”

陈泓缣说，马国榴梿以高端品质在国际市场的竞争优势，相信果农心里有数。他理解果农面对的问题和挑战，他的办公室将跟进此事，全力保障果农生计。