马国吉兰丹发现约1万4000年前人类遗骸与陪葬品

马来西亚国立大学（UKM）的考古团队在吉兰丹话望生县能基里的格乐同石洞，发现约1万4000年前的完整人类骨骸和陪葬器物。这是马国第二古老的史前人类考古发现。

考古学家1950年代在砂拉越美里附近的尼亚石洞，发现约4万年前的人类遗骸和陪葬器物，这是马国最古老的史前人类遗迹。考古学家1991年在霹雳玲珑发现约1万3000年前的“霹雳人”遗骸，是马国当时第二古老的人类遗骸。

马国旅遊、艺术及文化部星期三（5月31日）发文告宣布，马国国立大学马来亚世界与文明研究所的祖依斯干达教授率领的考古团队，2022年11月开始在吉兰丹能基里水坝工程展开前，于水坝工程预定地段展开考古抢救行动，并陆续发现这些骨骸。

文告说，这副人类骨骸面向西南方，呈蜷曲姿态，就像母体里的胚胎。骨骸的周围也发现殡葬工具，例如骨骸右手握着赤铁矿物质，左手掌则抱着右脚膝盖。此外，陪葬物品还包括垫脚石、研磨器、手斧，以及用石板和石英制成的屑刀。这些相信都与下葬时的殡葬仪式有关。

当局准备将此次发现的人类牙齿和一些蜗牛壳送到美国的贝塔碳定年实验室，以精确的放射性碳（碳14）测试，鉴定这些物品的确切年份。骨骸则将暂时收藏在国家文化遗产局。

国家能源公司（国能）接下来将在能基里水坝附近设立一所文物馆，收藏所有在能基里地区发现的历史文物，包括上述人类骨骸。