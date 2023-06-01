穆迪：英国经济今年将迎“温和衰退”

国际信评机构穆迪预测，由于高于预期的通货膨胀和利率上升对家庭财务造成影响，英国经济今年将出现“温和衰退”（mild recession）。

彭博社报道，穆迪星期三（5月31日）发布的报告指出，英国经济预计将萎缩0.1%。

英国央行5月指出，英国今年将躲过经济衰退；国际货币基金组织（IMF）也已取消对英国今年经济衰退的预测。穆迪的报告虽不如二者乐观，但稍强于其之前预估的英国经济萎缩0.4%。

穆迪的报告还预测，英国核心通胀率的增加“提高了进一步加息的几率”。预计英国央行今年将再次加息25个基点，基准利率将达到4.75%的峰值；英国货币政策将在未来几年内保持紧缩，并对消费和投资产生压力。

此外，报告称德国也将遭受“温和衰退”，但该国经济2023年整体上不会出现萎缩。英国则成为20国集团（G20）先进经济体中，唯一被预测今年会出现经济萎缩的国家。

美国前财政部长萨默斯（Larry Summers）星期四（6月1日）在电视访谈中指出，英国脱欧（Brexit）和冠病大流行后的货币政策加剧了经济中存在的问题，并且情况比其他大国都要严重。

萨默斯形容英国脱欧决策为“历史性的经济错误”，称脱欧降低了英国经济的竞争力，给英镑带来了下行压力，给价格带来了上行压力，限制了进口商品，并在某些方面限制了劳动力的供应。这些因素推高了通胀。

他说，英国现在没有什么选择，只能在加息问题上坚持到底。如果再过两年，英国不进入经济衰退，他将“感到非常惊讶”。