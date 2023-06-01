周四美市盘前小幅走高 重点谈AI热 宠儿C3.ai后劲不足

星期四（6月1日）重点：

●美国众议院表决通过暂停政府债务上限法案，带动美国华尔街股市主要股指期货星期四（6月1日）小幅走高。

●7时截稿时，标准与普尔500指数期货上升11.10点或0.26％，报4190.90点；纳斯达克100指数期货起26.00点或0.18％，报14280.10点；道琼斯指数期货则起26.20点，报32934.50点。

●美国股市隔夜（星期三）收低。美国债务上限的协议即将在国会进行关键投票，而刚刚发布的劳动力市场数据却又意外地强劲，令投资者再次担心美联储可能会在6月再次加息。

●标准与普尔500指数隔夜下跌25.69点，闭市报4179.83点。重量级的道琼斯指数则跌134.51点，闭市报32908.27点。以科技股为主的纳斯达克100指数也退低0.70％或100.90点，以14254.09点收市。

●美国股市隔夜的交易非常活跃，交易所的总成交量是138亿7000万股，比过去20天的105亿8000万股平均成交量多。

盘前交易重点：



●继特斯拉的马斯克之后，英伟达（Nvidia）首席执行官黄仁勋也有可能访华。有报道称，黄仁勋计划6月访华，但黄仁勋星期四（6月1日）说对此行他还没做决定。英伟达股价在今晚盘前起5.26美元，截稿时报383.60美元。

英伟达首席执行官黄仁勋6月有可能访华。（法新社）

●云端软件公司Salesforce第一季度盈利虽比预期好，但因公司没调高对全年业绩的预测，让投资者感到失望，连带造成Salesforce股价在今晚盘前下跌超过5％，截稿时报211.00美元。

●美国宠物食品在线零售商Chewy Inc意外公布超好盈利，股价在今晚盘前飙升超过18％，截稿时报35.01美元。Chewy Inc每股盈利0.20美元，让许多投资者大吃一惊。它的每位活跃客户净销售额也创历史新高。

美国宠物食品在线零售商Chewy Inc取得每股盈利0.20美元，让许多投资者大吃一惊。它的毛利率也增长0.9个百分点，每位活跃客户净销售额也创历史新高。（彭博社）

●星期四我们来看看人工智能热潮的宠儿C3.ai的最新业绩为什么让投资者失望。今晚盘前，该股下跌8.44美元，截稿时报31.57美元。

●盘前活跃股按序：C3.ai、特斯拉、英伟达、Palantir Technologies和英特尔（Intel Corp）。截稿时，这五只活跃股的股价起落参半。

C3.ai在业绩报告中说：“如今人们已普遍相信，整个企业人工智能应用程序的市场比专家之前预测的还要大许多，而且增长速度也比之前预测的要快得多。”（路透社）

C3.ai（纽约证券交易所代码：AI）

作为人工智能热潮的宠儿之一，C3.ai隔夜对2024财年业绩发布了令投资者失望的预测，导致C3.ai股价在隔夜尾盘交易中大幅度走低。C3.ai股价在隔夜闭市时不仅下跌9％，盘后更是再挫22.22％至31.12美元。

大约两个星期前，C3.ai曾公开做出预测说，公司截至今年4月底的季度营业额会是在7210万至7240万美元之间，非GAAP营运亏损则会是2370万至2390万美元，自由现金流应该有1800万至1940万美元。

隔夜发布的实际数字则是：季度营业额7240万美元，非GAAP营运亏损2530万美元，自由现金流1630万美元。除了营业额大致上与预测相同之外，营运亏损和现金流都比预测逊色。

C3.ai在业绩报告中说：“如今人们已经普遍相信，整个企业人工智能应用程序的市场比专家之前预测的还要大许多，而且增长速度也比之前预测的要快得多。在这十多年来，C3.ai一直走在企业人工智能市场的前端。现在各个企业都非常积极地要把人工智能应用在业务流程中。这种积极度比以往任何时候都更加显著。”

话虽如此，C3.ai高管们在预测截至今年7月底的季度业绩，却没有反映出这股“积极度”。C3.ai预计接下来的季度营业额会介于7000万至7250万美元之间。以中间点来看，这与华尔街分析师普遍预测的7160万美元大致相同。C3.ai预计本季度的非GAAP营运亏损则会是在2500万至3000万美元之间。这个预测也完全无法给投资者任何惊喜。

至于截至2024年4月的全年业绩，高管们预计营业额会是在2亿9500万美元至3亿2000万美元之间；以中间值做比较，应该会比上个财年增长约15％，但是却比华尔街分析师普遍预测的3亿1700万美元来得略低。C3.ai预计全年非GAAP营运亏损会是在5000万至7500万美元之间。

虽然C3.ai高管表示，公司仍有望实现它先前设定的目标，那就是在2024财年底争取非GAAP盈利，但是在Tipranks的11名分析师似乎没有因此而感到兴奋。他们当中只有三名给予C3.ai股“买进”的评级，四名给予“持守”的评级，四名给予“卖出”的评级，一年期限平均目标价仅是21.50美元。